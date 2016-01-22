Белый дом: США не исключают будущих шагов в связи с выводами Лондона по делу Литвиненко

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Администрация США не исключает, что сделает в будущем определенные шаги в связи с выводами властей Великобритании по делу о смерти Александра Литвиненко. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я сегодня не могу объявить о каких бы то ни было действиях, предпринимаемых непосредственно в связи со сделанными выводами. Но я бы, разумеется, не исключал каких-то будущих уместных шагов. Некоторые из них будут включать в себя более пристальное изучение самого расследования (британцев)", - сказал официальный представитель президента США.

Таким образом он ответил на вопрос о том, собирается ли Вашингтон принимать какие-либо меры в свете заключений Лондона по делу о смерти бывшего офицера ФСБ. Эрнест, впрочем, не уточнил, могут ли такие потенциальные шаги касаться тех сторон, которые, по мнению британцев, несут ответственность за гибель Литвиненко. Он, тем не менее, обратил внимание на то, что "в данном деле обеспокоенности, выраженные британским правительством, являются специфическими, так как инцидент произошел на британской земле". "Их обеспокоенности понятны. Им имеет смысл предпринимать конкретные действия в связи с такой обеспокоенностью", - считает представитель главы администрации США.