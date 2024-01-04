Белый дом: США не имеют отношения к убийству одного из лидеров ХАМАС в Ливане

Американские власти не имеют отношения к ликвидации замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте.

Американские власти не имеют отношения к ликвидации замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Вашингтон также не делает попыток выяснить, какая сторона может быть причастна к этому.

"Мы, конечно, никаким образом не участвовали в этом", - отметил представитель американской администрации.

Член руководства палестинского радикального движения получил несовместимые с жизнью ранения при атаке израильского беспилотника в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы. Также не выжили и трое активистов, находившихся в здании офиса ХАМАС. Об этом стало известно во вторник, 2 января.