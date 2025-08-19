О нас

Белый дом: США не будут размещать войска в Украине

Белый дом: США не будут размещать войска в Украине США не будут размещать войска в Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности.
Другие страны
19 августа 2025 г. 21:34
Белый дом: США не будут размещать войска в Украине

США не будут размещать войска в Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Американские войска не будут размещены на территории Украины, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

При этом она отметила, что Вашингтон не исключает предоставления Украине поддержки с воздуха в качестве гарантии безопасности.

"Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента", - заявила Ливитт.

