Белый дом: США намерены нарастить нефтяные резервы

США собирается восполнить запасы нефти в резерве.

США собирается восполнить запасы нефти в резерве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Могу сказать, что мы последовательны в наших планах относительно восполнения Стратегического нефтяного резерва и пытаемся делать это с выгодой для налогоплательщиков. Теперь это будет зависеть от ограничений, таких как обязательные продажи по решению конгресса", - сказал Кирби.

Он также отметил, что не может даже предположить, почему ранее несколько стран ОПЕК+ приняли решение сократить нефтедобычу. При этом члены ОПЕК+ предупредили США о своем решении.