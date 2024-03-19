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Белый дом: США и Израиль могут обсудить операцию в Рафахе на следующей неделе

Белый дом: США и Израиль могут обсудить операцию в Рафахе на следующей неделе Переговоры между США и Израилем по операции в Рафахе в Вашингтоне могут пройти в начале следующей недели.
Другие страны
19 марта 2024 г. 21:32
Белый дом: США и Израиль могут обсудить операцию в Рафахе на следующей неделе

Переговоры между США и Израилем по операции в Рафахе в Вашингтоне могут пройти в начале следующей недели.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в беседе с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в поездку в штаты Невада, Аризона и Техас.

"Мы ожидаем, что это может произойти в начале следующей недели. Разумеется, мы сообщим вам больше информации, когда она у нас появится", - сказала она в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который ранее сообщил, что президент США Джо Байден предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ближайшие дни направить в Вашингтон "межведомственную делегацию, состоящую из представителей военной разведки и гуманитарных организаций".

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