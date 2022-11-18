Белый дом: США хотят диалога с КНДР

Администрация США стремится к диалогу с Пхеньяном, но одновременно настроена на обеспечение достаточного военного потенциала в регионе в связи с осуществляемыми КНДР запусками ракет.

Администрация США стремится к диалогу с Пхеньяном, но одновременно настроена на обеспечение достаточного военного потенциала в регионе в связи с осуществляемыми КНДР запусками ракет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Не было никаких прямых контактов с Северной Кореей относительно этого, - отметил он, говоря о возможных консультациях между сторонами с целью деэскалации. - Мы вполне ясно дали понять, что по-прежнему стремимся к диалогу с Северной Кореей без предварительных условий с тем, чтобы, безусловно, работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Они не ответили и не воспользовались этим предложением. Оно остается в силе". Кирби назвал "конечной целью" достижение с КНДР договоренностей о денуклеаризации.

"Хотя мы предложили и продолжаем предлагать диалог без предварительных условий, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы обеспечить наличие надлежащего оборонительного потенциала не только в одностороннем порядке, но и на двусторонней основе с Японией и Южной Кореей", - подчеркнул представитель Белого дома. "Хотя этот запуск вызывает обеспокоенность, мы посчитали, что он не представляет угрозы для США", - добавил он, говоря о запуске Пхеньяном в пятницу ракеты, которую в Японии классифицировали как межконтинентальную.