Белый дом: США готова к прекращению экспорта энергоносителей из РФ

Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев вели подготовку и в целом готовы к возможной приостановке Россией экспорта энергоресурсов.

Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев вели подготовку и в целом готовы к возможной приостановке Россией экспорта энергоресурсов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Наш президент и партнеры в Европе предсказали этот сценарий - мы предвидели это и готовились месяцами", - сказала представительница Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о том, как поведет себя администрация США в случае приостановки Россией экспорта энергоресурсов при ограничении трансатлантическими союзниками предельных цен на это сырье.

Она также указала на то, что США совместно с ЕС создали специальную группу для работы "над способами увеличения альтернативных источников природного газа для Европы», а также сокращения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов "за счет повышения эффективности и внедрения экологически чистой энергии".

"Так что мы будем готовы к этому шагу", - резюмировала Жан-Пьер.