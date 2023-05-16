О нас

Белый дом: США готов работать с любым победителем выборов президента Турции

Белый дом: США готов работать с любым победителем выборов президента Турции Белый дом заявил о готовности США работать с любым победителем выборов президента Турции
Другие страны
16 мая 2023 г. 01:14
Белый дом: США готов работать с любым победителем выборов президента Турции

Соединенные Штаты готовы работать с любым победителем президентских выборов в Турции.

Как передает Report, об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я бы сказал, прежде всего, что мы поздравляем турецкий народ с мирным волеизъявлением. Президент США Джо Байден с нетерпением ждет возможности работать с победителем выборов, кто бы им ни был. Опять-таки, это пока не ясно", - сказал представитель Белого дома.

"Турецкому народу определять, как выглядит его правительство. Посмотрим, как будут развиваться события", - добавил Кирби.

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель отметил, что за ходом голосования в Турции следили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он уточнил, что американских наблюдателей на выборах не было.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Türkiyədəki prezident seçkilərinin “istənilən qalibi” ilə işləməyə hazırdır

Экслюзивные новости

Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi