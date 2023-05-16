Белый дом: США готов работать с любым победителем выборов президента Турции

Белый дом заявил о готовности США работать с любым победителем выборов президента Турции

Соединенные Штаты готовы работать с любым победителем президентских выборов в Турции.

Как передает Report, об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я бы сказал, прежде всего, что мы поздравляем турецкий народ с мирным волеизъявлением. Президент США Джо Байден с нетерпением ждет возможности работать с победителем выборов, кто бы им ни был. Опять-таки, это пока не ясно", - сказал представитель Белого дома.

"Турецкому народу определять, как выглядит его правительство. Посмотрим, как будут развиваться события", - добавил Кирби.

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель отметил, что за ходом голосования в Турции следили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он уточнил, что американских наблюдателей на выборах не было.