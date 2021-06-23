Белый дом: Сроки вывода ВС США из Афганистана не изменятся

Сроки вывода американских военнослужащих из Афганистана не изменятся.

Сроки вывода американских военнослужащих из Афганистана не изменятся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, ожидается ли изменение сроков вывода ВС США из Афганистана в связи с тем, что 25 июня американский президент Джо Байден встретится в Вашингтоне с афганским коллегой Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. "Не ожидается, что сроки вывода войск к сентябрю изменятся. Все это, конечно же, контролируются нашим министерством обороны", - отметила Псаки.