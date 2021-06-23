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Белый дом: Сроки вывода ВС США из Афганистана не изменятся

Белый дом: Сроки вывода ВС США из Афганистана не изменятся Сроки вывода американских военнослужащих из Афганистана не изменятся.
Другие страны
23 июня 2021 г. 23:12
Белый дом: Сроки вывода ВС США из Афганистана не изменятся

Сроки вывода американских военнослужащих из Афганистана не изменятся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, ожидается ли изменение сроков вывода ВС США из Афганистана в связи с тем, что 25 июня американский президент Джо Байден встретится в Вашингтоне с афганским коллегой Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. "Не ожидается, что сроки вывода войск к сентябрю изменятся. Все это, конечно же, контролируются нашим министерством обороны", - отметила Псаки.

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