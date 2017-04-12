Белый дом сравнил Башара Асада с Гитлером

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сделал странное заявление, похвалившись тем, что США не использовали химическое оружие, передает Report.

"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне", - сказал он. При этом Спайсер видимо забыл, что США использовали еще более страшное - ядерное оружие.

Следом он и вовсе оказался в неловком положении, заявив, что даже Гитлер "не опустился до использования химического оружия", комментируя Асада, Сирию и атаку в Идлибе.

После брифинга журналисты напомнили Спайсеру, что Гитлер использовал газовые камеры. Спайсер на это ответил, что имел ввиду тут факт, что нацистская Германия не применяла химоружие в городах против своих людей, как это сделал Асад.

Следом он сообщил, что не пытался умалить трагедию Холокоста.

"Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима", - заявил Спайсер.