​Белый дом сообщил о встречах Трампа в Давосе

Президент США Дональд Трамп встретится на Всемирном экономическом форуме в Давосе с президентом Ирака Бархамом Салехом, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Кроме того, американский лидер проведет встречу с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой. Темы и подробности переговоров не приводятся.

В прошлом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.