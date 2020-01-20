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Белый дом сообщил о встречах Трампа в Давосе

​Белый дом сообщил о встречах Трампа в Давосе

Президент США Дональд Трамп встретится на Всемирном экономическом форуме в Давосе с президентом Ирака Бархамом Салехом, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Кроме того, американский лидер проведет встречу с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой. Темы и подробности переговоров не приводятся.

В прошлом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

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