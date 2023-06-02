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Белый дом сообщил о намерении США сохранять войска в Сирии

Белый дом сообщил о намерении США сохранять войска в Сирии Соединенные Штаты планируют сохранять свое военное присутствие в Сирии и готовы обеспечивать его защиту.
Другие страны
2 июня 2023 г. 21:37
Белый дом сообщил о намерении США сохранять войска в Сирии

Соединенные Штаты планируют сохранять свое военное присутствие в Сирии и готовы обеспечивать его защиту.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

На его взгляд, американские войска находятся в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ). "Данная миссия сохраняет актуальность. И пока данная миссия сохраняет актуальность, наш верховный главнокомандующий будет держать в центре нашего внимания, в центре внимания наших войск противодействие этому (группировке ИГ – ред.)", - сказал Кирби.

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