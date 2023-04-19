Белый дом: слова главы МИД Бразилии Виэйра об Украине стали ударом для США

Слова министра иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра об ответственности США за конфликт в Украине стали "ударом" для властей США.

Слова министра иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра об ответственности США за конфликт в Украине стали "ударом" для властей США.

Как передает Report , об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Для нас стал ударом тон главы МИД, это не нейтральный тон", — сказала она.

Жан-Пьер также назвала его утверждения, что Соединенные Штаты должны разделить ответственность за украинский конфликт и не заинтересованы в мире неправдой.

Представитель американской администрации добавила, что, несмотря на обмен упреками двух стран, власти США уверены в двусторонних отношениях с Бразилией.