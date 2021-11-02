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Белый дом: Широкомасштабная вакцинация детей начнется в США со следующей недели

Белый дом: Широкомасштабная вакцинация детей начнется в США со следующей недели Широкомасштабная вакцинация детей в возрасте от пяти до 11 лет начнется в США со следующей недели, однако первые прививки представителям этой возрастной группы могут начать делать в ближайшие дни.
Другие страны
2 ноября 2021 г. 00:11
Белый дом: Широкомасштабная вакцинация детей начнется в США со следующей недели

Широкомасштабная вакцинация детей в возрасте от пяти до 11 лет начнется в США со следующей недели, однако первые прививки представителям этой возрастной группы могут начать делать в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил на брифинге координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

В конце прошлой недели Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Как пояснил Зинтс, американские власти ожидают, что федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) в ближайшее время дадут свои рекомендации, после чего можно будет начать вакцинацию указанной возрастной группы. "В ожидании решения ЦКПЗ мы не сидим сложа руки в плане логистики. Благодаря действиям президента США Джо Байдена мы обеспечили достаточное количество вакцин для всех 28 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет", - заявил Зинтс, подчеркнув, что процесс распределения препаратов по стране уже идет.

"Хотя вакцинация может начаться позднее на этой неделе, программа продолжит набирать обороты. С недели, которая начнется 8 ноября, программа вакцинации детей будет полностью запущена и налажена. Со следующей недели наша программа вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будет работать на полную силу", - добавил координатор Белого дома.

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