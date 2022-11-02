Белый дом: Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии

Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.

Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.

Как сообщает Report с о ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России против Украины", - сказал он.

"Северная Корея пытается скрыть конечное место назначения. Пхеньян создает видимость, что оружие поставляется в страны Ближнего Востока или Северной Африки. США будут следить, получены ли эти поставки", - добавил Кирби.