Белый дом: "семерка" на саммите может обсудить ужесточение санкций против России

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Группа семи на своем предстоящем 7-8 июня в Баварии саммите рассмотрит в том числе возможность ужесточения санкций в отношении России в связи с кризисом на Украине. Это утверждал на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос о том, может ли "семерка" использовать предстоящую встречу на высшем уровне для рассмотрения новых санкций в отношении России. "Семерка" очень вовлечена в то, чтобы заставить Россию заплатить экономическую цену за ее дестабилизирующую деятельность на Украине. И я бы ожидал, что на (скором совещании) "семерки" состоится дополнительное обсуждение данного вопроса", - ответил официальный представитель президента США.

Однако, "на данном этапе у меня нет предвосхищения каких-либо исходов" такой дискуссии, добавил Эрнест.