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Белый дом: Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на рынке нефти

Белый дом: Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на рынке нефти Саудовская Аравия обязалась поддерживать усилия по установлению баланса на мировом рынке нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста.
Другие страны
16 июля 2022 г. 05:48
Белый дом: Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на рынке нефти

Саудовская Аравия обязалась поддерживать усилия по установлению баланса на мировом рынке нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам состоявшихся в Джидде переговоров президента США Джо Байдена с представителями руководства Саудовской Аравии.

Как отмечается в сообщении, Вашингтон поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. "Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки", — полагают в Вашингтоне.

Напомним, что ранее президент США встретился с наследным принцем Саудовской Аравии. По итогам встреч и проведенных обсуждений между двумя странами было подписано около двух десятков документов по сотрудничеству в ряде сфер.

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