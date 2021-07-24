Белый дом: Санкции Китая против США не остановят Вашингтон

«Санкции Китая против семи политиков, организаций, правозащитников и исследователей из США не остановят Вашингтон, он со свой стороны продолжит политику санкций против Пекина».

«Санкции Китая против семи политиков, организаций, правозащитников и исследователей из США не остановят Вашингтон, он со свой стороны продолжит политику санкций против Пекина».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы, конечно же, в курсе сообщений о том, что КНР ввела санкции.... Нас не останавливают эти действия, мы остаемся полностью привержены тому, чтобы применять все соответствующие полномочия в сфере санкций США", - сказала она.

По ее утверждению, объявленные Пекином санкции являются "примером того, как Пекин наказывает частных лиц, компании и организации гражданского общества, посылая тем самым политический сигнал и еще больше демонстрируя ухудшающийся инвестиционный климат в КНР и усиливающиеся политические риски".

Псаки был также задан вопрос, повлияют ли как-либо введенные Пекином санкции на планы предстоящего визита в Китай первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, о котором было объявлено ранее. Однако представитель Белого дома пояснила, что визит все равно состоится. "Я не в курсе, чтобы были какие-либо изменения в ее запланированной поездке. Мы, конечно же, обсуждаем в ходе контактов и дипломатических встреч не только сферы, в которых мы согласны, но и те сферы, где мы не согласны", - сказала она. Госдепартамент сообщал ранее, что Шерман посетит Китай с визитом 25-26 июля и встретится с официальными лицами КНР, в том числе с членом Госсовета, министром иностранных дел Ван И.