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Белый дом: С января США могут утратить возможность направлять Украине военную помощь

Белый дом: С января США могут утратить возможность направлять Украине военную помощь Администрация CША утратит с января следующего года возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа американского Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 18:45
Белый дом: С января США могут утратить возможность направлять Украине военную помощь

Администрация CША утратит с января следующего года возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа американского Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели.

Как передает Report, об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

По его словам, уже "в конце декабря США больше не смогут собирать ресурсы для отправки критически важных систем вооружений в Украину", если законодатели не одобрят запрошенные президентом США Джо Байденом ассигнования.

"Таким образом, начиная с января у нас больше не будет средств, чтобы отправить вооружение в Украину и затем пополнять наши собственные запасы", - сказал Салливан.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: "ABŞ Ukraynaya hərbi yardım göndərmək imkanını itirə bilər"

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