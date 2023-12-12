Белый дом: С января США могут утратить возможность направлять Украине военную помощь

Администрация CША утратит с января следующего года возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа американского Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели.

Администрация CША утратит с января следующего года возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа американского Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели.

Как передает Report, об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

По его словам, уже "в конце декабря США больше не смогут собирать ресурсы для отправки критически важных систем вооружений в Украину", если законодатели не одобрят запрошенные президентом США Джо Байденом ассигнования.

"Таким образом, начиная с января у нас больше не будет средств, чтобы отправить вооружение в Украину и затем пополнять наши собственные запасы", - сказал Салливан.