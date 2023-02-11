Белый Дом: Россия планирует новое наступление на Украину весной

США считают, что Россия весной планирует пойти в наступление на украинские территории.

США считают, что Россия весной планирует пойти в наступление на украинские территории.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что сейчас идут ожесточенные бои на Донбассе, особенно вокруг Бахмута.

Д.Кирби отметил, что Россия использует зимний период для пополнения запасов и перевооружения сил, чтобы "возобновить наступательные операции весной".

Именно поэтому Д.Кирби выразил убеждение, что бои в Украине станут более жесткими, как только погодные условия улучшатся.