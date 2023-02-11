О нас

Белый Дом: Россия планирует новое наступление на Украину весной

Белый Дом: Россия планирует новое наступление на Украину весной США считают, что Россия весной планирует пойти в наступление на украинские территории.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 11:39
Белый Дом: Россия планирует новое наступление на Украину весной

США считают, что Россия весной планирует пойти в наступление на украинские территории.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что сейчас идут ожесточенные бои на Донбассе, особенно вокруг Бахмута.

Д.Кирби отметил, что Россия использует зимний период для пополнения запасов и перевооружения сил, чтобы "возобновить наступательные операции весной".

Именно поэтому Д.Кирби выразил убеждение, что бои в Украине станут более жесткими, как только погодные условия улучшатся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian plans to renew offensive operations in spring – White House

Другие новости из категории

СМИ: Возросло число случаев шпионажа со стороны Ирана за проживающими в Германии иранцами
СМИ: Возросло число случаев шпионажа со стороны Ирана за проживающими в Германии иранцами
11 февраля 2023 г. 11:10
ISW: Пролеты российских ракет над Румынией не усилят эскалацию между РФ и НАТО
ISW: Пролеты российских ракет над Румынией не усилят эскалацию между РФ и НАТО
11 февраля 2023 г. 10:40
Куба направит бригаду медиков в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясений
Куба направит бригаду медиков в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясений
11 февраля 2023 г. 09:16
Президенты США и Бразилии поддержали идею реформирования Совбеза ООН
Президенты США и Бразилии поддержали идею реформирования Совбеза ООН
11 февраля 2023 г. 09:08
В Иерусалиме автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие
ФотоВ Иерусалиме автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие
11 февраля 2023 г. 07:13
Президент Туркменистана сменил вице-премьера
Президент Туркменистана сменил вице-премьера
11 февраля 2023 г. 06:56
В Англии взорвалась бомба времен Второй мировой войны
ВидеоВ Англии взорвалась бомба времен Второй мировой войны
11 февраля 2023 г. 06:42
Юристы нашли у Трампа дополнительные секретные документы и передали их ФБР
Юристы нашли у Трампа дополнительные секретные документы и передали их ФБР
11 февраля 2023 г. 06:11
Байден готовит самый большой за всю историю оборонный бюджет на 2024 год
Байден готовит самый большой за всю историю оборонный бюджет на 2024 год
11 февраля 2023 г. 05:15
В Мексике обнаружили 68 мешков с человеческими останками
В Мексике обнаружили 68 мешков с человеческими останками
11 февраля 2023 г. 04:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi