Белый дом: Россия хочет приобрести у КНДР артиллерийские снаряды

По разведданным Соединенных Штатов, Россия пытается расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее партию снарядов для использования в войне против Украины.

По разведданным Соединенных Штатов, Россия пытается расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее партию снарядов для использования в войне против Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе телефонного брифинга.

"Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности, путем продажи (Северной Кореей - ред.) артиллерийских снарядов России", - уточнил он.

По словам Кирби, в Вашингтоне связывают последний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею с попыткой РФ убедить Пхеньян продать боеприпасы для их использования в войне против Украины.

В этой связи представитель Белого дома отметил, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия прямо нарушать ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия, чтобы выявить и помешать любым попыткам РФ приобрести боеприпасы у Северной Кореи или любого другого государства, готового поддерживать войну Кремля против Украины.

Кирби также отметил, что это свидетельствует о том, насколько Путин отчаялся, а также насколько давление западных санкций влияет на его военную машину, что он обращается за помощью к таким странам как Северная Корея или Иран.