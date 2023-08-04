О нас

Белый дом: Россия хочет приобрести у КНДР артиллерийские снаряды

Белый дом: Россия хочет приобрести у КНДР артиллерийские снаряды По разведданным Соединенных Штатов, Россия пытается расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее партию снарядов для использования в войне против Украины.
Другие страны
4 августа 2023 г. 05:56
Белый дом: Россия хочет приобрести у КНДР артиллерийские снаряды

По разведданным Соединенных Штатов, Россия пытается расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее партию снарядов для использования в войне против Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе телефонного брифинга.

"Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности, путем продажи (Северной Кореей - ред.) артиллерийских снарядов России", - уточнил он.

По словам Кирби, в Вашингтоне связывают последний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею с попыткой РФ убедить Пхеньян продать боеприпасы для их использования в войне против Украины.

В этой связи представитель Белого дома отметил, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия прямо нарушать ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия, чтобы выявить и помешать любым попыткам РФ приобрести боеприпасы у Северной Кореи или любого другого государства, готового поддерживать войну Кремля против Украины.

Кирби также отметил, что это свидетельствует о том, насколько Путин отчаялся, а также насколько давление западных санкций влияет на его военную машину, что он обращается за помощью к таким странам как Северная Корея или Иран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağ ev: Rusiya Şimali Koreyadan artilleriya mərmiləri almaq istəyir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
1 августа 2023 г. 22:44
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
1 августа 2023 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi