О нас

Белый дом: РФ разрабатывает спутник, способный нести ядерный заряд

Белый дом: РФ разрабатывает спутник, способный нести ядерный заряд Россия занимается разработкой спутникового оружия, несущего ядерный заряд.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 03:22
Белый дом: РФ разрабатывает спутник, способный нести ядерный заряд

Россия занимается разработкой спутникового оружия, несущего ядерный заряд.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Как мы уже отмечали, Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство", - говорится в заявлении. Таким образом помощник американского президента прокомментировал применение Россией права вето в Совете Безопасности (СБ) ООН по предложенному США и Японией проекту резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

"Мы слышали, как президент России Владимир Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не ветировала бы эту резолюцию", - полагает Салливан.

Ранее Россия применила в Совете Безопасности ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН, Китай воздержался от голосования.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США продадут Польше ракеты на $1,2 млрд
США продадут Польше ракеты на $1,2 млрд
25 апреля 2024 г. 02:17
Венгрия поддержала мирный план Китая по урегулированию ситуации в Украине
Венгрия поддержала мирный план Китая по урегулированию ситуации в Украине
25 апреля 2024 г. 01:07
Хуситы атаковали два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе
Хуситы атаковали два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе
25 апреля 2024 г. 00:26
Замминистра обороны РФ отстранен от замещаемой должности
Замминистра обороны РФ отстранен от замещаемой должности
24 апреля 2024 г. 23:31
США втайне поставили Украине ракеты ATACMS
США втайне поставили Украине ракеты ATACMS
24 апреля 2024 г. 22:21
В Северной Македонии завершилось голосование на президентских выборах
В Северной Македонии завершилось голосование на президентских выборах
24 апреля 2024 г. 21:44
Украинские депутаты выразили протест против выдвижения Рубена Варданяна на Нобелевскую премию
ФотоУкраинские депутаты выразили протест против выдвижения Рубена Варданяна на Нобелевскую премию
24 апреля 2024 г. 19:37
В ОАЭ потратят более $544 млн на устранение последствий недавних ливней
В ОАЭ потратят более $544 млн на устранение последствий недавних ливней
24 апреля 2024 г. 19:32
ВОЗ: За полвека иммунизация спасла более 150 млн жизней
ВОЗ: За полвека иммунизация спасла более 150 млн жизней
24 апреля 2024 г. 19:20
В Эстонии начались учения НАТО по киберзащите Locked Shields
В Эстонии начались учения НАТО по киберзащите Locked Shields
24 апреля 2024 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi