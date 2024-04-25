Белый дом: РФ разрабатывает спутник, способный нести ядерный заряд

Россия занимается разработкой спутникового оружия, несущего ядерный заряд.

Россия занимается разработкой спутникового оружия, несущего ядерный заряд.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Как мы уже отмечали, Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство", - говорится в заявлении. Таким образом помощник американского президента прокомментировал применение Россией права вето в Совете Безопасности (СБ) ООН по предложенному США и Японией проекту резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

"Мы слышали, как президент России Владимир Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не ветировала бы эту резолюцию", - полагает Салливан.

Ранее Россия применила в Совете Безопасности ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН, Китай воздержался от голосования.