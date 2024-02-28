О нас

Белый дом: РФ может добиться новых территориальных успехов в Украине

Белый дом: РФ может добиться новых территориальных успехов в Украине Американская администрация полагает, что российские вооруженные силы могут добиться новых территориальных успехов в Украине уже через один или два месяца, если Вашингтон не возобновит поддержку Киева.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 00:44
Белый дом: РФ может добиться новых территориальных успехов в Украине

Американская администрация полагает, что российские вооруженные силы могут добиться новых территориальных успехов в Украине уже через один или два месяца, если Вашингтон не возобновит поддержку Киева.

Как передает Report, с таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, если Киев "не продолжит получать помощь от США, то очень вероятно, что через месяц-два российские ВС добьются новых территориальных успехов". Кирби пояснил, что продвижения войск РФ, по оценкам американской администрации, можно ожидать "на востоке и, не исключено, даже на юге".

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi