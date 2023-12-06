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Белый дом: Республиканцы Конгресса США "держат в заложниках" помощь Украине

Белый дом: Республиканцы Конгресса США "держат в заложниках" помощь Украине Американская администрация отвергла требования республиканцев по ужесточению контроля над южной границей США, выдвинутые как условия для продолжения помощи Киеву.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 19:55
Белый дом: Республиканцы Конгресса США держат в заложниках помощь Украине

Американская администрация отвергла требования республиканцев по ужесточению контроля над южной границей США, выдвинутые как условия для продолжения помощи Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, но нас обманул ряд республиканцев, которые хотят удерживать поддержку Украины в заложниках, [требуя введения] ряда довольно радикальных пограничных мер [на южной границе США]", - сказал он.

По словам Кирби, помощь Киеву должна была быть одобрена еще во вторник, но из-за позиции республиканцев этого не произошло. В связи с этим он процитировал представителя президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что без американской поддержки "существует большой риск того, что Украина может проиграть эту войну".

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