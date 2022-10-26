Белый дом: Решение о переговорах с Россией следует принимать Украине

Власти США считают, что решения о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно.

Власти США считают, что решения о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, когда ее попросили прокомментировать заявления американских законодателей о том, что США должны более активно участвовать в ведении переговоров между РФ и Украиной.

"Мы ясно заявляли, что это решать Украине, решать президенту Владимиру Зеленскому. Ничего об Украине без Украины", - сказала она.

По словам Жан-Пьер, свою задачу Вашингтон видит в обеспечении того, чтобы у Украины было то, что ей нужно на земле. "Поэтому мы предоставляем помощь на цели обеспечения безопасности, а также экономическую помощь. Вы продолжите видеть это с нашей стороны и со стороны наших союзников. Мы делаем это, чтобы укрепить их позиции не только на поле боя, но и на переговорах, если Украина решит вести переговоры", - добавила представитель Белого дома, отметив, что США будут поддерживать Украину до завершения войны.