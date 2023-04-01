Белый дом рекомендовал гражданам США, включая журналистов, покинуть РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал всех американцев, в том числе журналистов, покинуть Россию.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал всех американцев, в том числе журналистов, покинуть Россию.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Кирби, всем гражданам США, включая журналистов, следует покинуть территорию России независимо от цели их поездки.

"Если вы в России — по делам или на отдыхе, независимо от цели поездки, — вам нужно уехать сейчас", - подчеркнул Кирби.

Ранее с аналогичным призывом выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.