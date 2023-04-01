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Белый дом рекомендовал гражданам США, включая журналистов, покинуть РФ

Белый дом рекомендовал гражданам США, включая журналистов, покинуть РФ Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал всех американцев, в том числе журналистов, покинуть Россию.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 05:13
Белый дом рекомендовал гражданам США, включая журналистов, покинуть РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал всех американцев, в том числе журналистов, покинуть Россию.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Кирби, всем гражданам США, включая журналистов, следует покинуть территорию России независимо от цели их поездки.

"Если вы в России — по делам или на отдыхе, независимо от цели поездки, — вам нужно уехать сейчас", - подчеркнул Кирби.

Ранее с аналогичным призывом выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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