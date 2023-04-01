Белый дом рекомендовал гражданам США, включая журналистов, покинуть РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал всех американцев, в том числе журналистов, покинуть Россию.
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По словам Кирби, всем гражданам США, включая журналистов, следует покинуть территорию России независимо от цели их поездки.
"Если вы в России — по делам или на отдыхе, независимо от цели поездки, — вам нужно уехать сейчас", - подчеркнул Кирби.
Ранее с аналогичным призывом выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.