Белый дом: Разговор лидеров США и КНР может состояться в течение недели

Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в течение недели.
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"Я не уверен, что он уже был запланирован на конкретную дату, но обсуждалась возможность проведения разговора между ними для обсуждения достигнутой в Женеве 10-11 мая договоренности, которую мы восприняли как большой шаг вперед. Это то, о чем президент Трамп хочет поговорить на этой неделе", - сказал он.
Чиновник полагает, что "обе стороны" заинтересованы в беседе.
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что его телефонный разговор с Си Цзиньпином состоится и они смогут уладить разногласия в сфере торговли.