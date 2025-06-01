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Белый дом: Разговор лидеров США и КНР может состояться в течение недели

Белый дом: Разговор лидеров США и КНР может состояться в течение недели Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в течение недели.
Другие страны
1 июня 2025 г. 19:22
Белый дом: Разговор лидеров США и КНР может состояться в течение недели

Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в течение недели.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу ABC News заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Я не уверен, что он уже был запланирован на конкретную дату, но обсуждалась возможность проведения разговора между ними для обсуждения достигнутой в Женеве 10-11 мая договоренности, которую мы восприняли как большой шаг вперед. Это то, о чем президент Трамп хочет поговорить на этой неделе", - сказал он.

Чиновник полагает, что "обе стороны" заинтересованы в беседе.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что его телефонный разговор с Си Цзиньпином состоится и они смогут уладить разногласия в сфере торговли.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: ABŞ və Çin liderləri bir həftə ərzində danışa bilər

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