Белый дом раскрыл сроки начала подготовки украинских летчиков на F-16 в ЕС

Программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может начаться уже через две недели.

Программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может начаться уже через две недели.

Как передает Report , об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN.

По его словам, Вашингтон со своей стороны не будет затягивать процесс выдачи разрешения на обучение, а также передачи всего необходимого для его начала.

Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения украинских летчиков на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности", - отметил он.

Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов полетам на F-16 планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии.