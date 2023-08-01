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Белый дом раскритиковал заявление Медведева о применении ядерного оружия

Белый дом раскритиковал заявление Медведева о применении ядерного оружия Белый дом раскритиковал заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если Украина добьется успеха в своем контрнаступлении.
Другие страны
1 августа 2023 г. 04:18
Белый дом раскритиковал заявление Медведева о применении ядерного оружия

Белый дом раскритиковал заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если Украина добьется успеха в своем контрнаступлении.

Как передает Report со ссылкой на CNN, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал эту риторику "безрассудной и безответственной".

"Применение ядерного оружия на Украине или где-либо еще было бы катастрофой для всего мира и имело бы серьезные последствия для России", - заявил советник.

До сих пор США не видели никаких признаков того, что РФ готовится обратиться к ядерному оружию, добавил он.

"Мы продолжаем внимательно следить за этим, но не видим ни причин для корректировки своей ядерной политики, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказал Салливан.

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Версия на азербайджанском языке Ağ ev Medvedevin nüvə silahı ilə bağlı fikirlərini “məsuliyyətsizlik” kimi qiymətləndirib

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