Белый дом: Путин и Байден поручили своим помощникам работать в развитие обсужденных тем

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые были обсуждены лидерами двух стран в ходе их состоявшегося во вторник видеозвонка.

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые были обсуждены лидерами двух стран в ходе их состоявшегося во вторник видеозвонка.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном по завершении беседы Путина и Байдена.

"Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединенные Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнерами", - отмечается в документе.

В ходе видеозвонка Байден и Путин обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности. Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по компьютерным вирусам-вымогателям и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран", - подчеркивается в документе. Также они обсудили диалог по вирусам-вымогателям, а также совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран.

Стало известно, что Байден в разговоре с Путиным заявил, что США и союзники ответят жесткими экономическими мерами при военной эскалации в отношении Украины.