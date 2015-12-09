​Белый дом призвал отстранить Трампа от выборов из-за слов о мусульманах

Баку. 09 декабря. REPORT.AZ/ Белый дом призвал отстранить Дональда Трампа от выборов из-за слов о мусульманах.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, к Республиканской партии обратился официальный представитель администрации президента США Джош Эрнест.

По его мнению, высказывания бизнесмена были оскорбительными и ядовитыми, а потому годятся для свалки истории.

Накануне миллиардер предложил запретить мусульманам въезд в Штаты. Ранее он же заявил, что нужно обязательную базу данных всех последователей ислама, находящихся в стране. Слова Трампа в числе прочих критиковали республиканцы, от которых предприниматель и выдвигается на высший государственный пост.