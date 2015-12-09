 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Белый дом призвал отстранить Трампа от выборов из-за слов о мусульманах

    Накануне миллиардер предложил запретить мусульманам въезд в Штаты

    Баку. 09 декабря. REPORT.AZ/ Белый дом призвал отстранить Дональда Трампа от выборов из-за слов о мусульманах.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, к Республиканской партии обратился официальный представитель администрации президента США Джош Эрнест.

    По его мнению, высказывания бизнесмена были оскорбительными и ядовитыми, а потому годятся для свалки истории.

    Накануне миллиардер предложил запретить мусульманам въезд в Штаты. Ранее он же заявил, что нужно обязательную базу данных всех последователей ислама, находящихся в стране. Слова Трампа в числе прочих критиковали республиканцы, от которых предприниматель и выдвигается на высший государственный пост.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi