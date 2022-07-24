Белый дом призвал мировое сообщество к борьбе со вспышкой оспы обезьян

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения является призывом к действию для мирового сообщества.
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Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена утвердила стратегию по борьбе с данным заболеванием в стране. По словам Панджаби, она предполагает увеличение объемов закупок и производства вакцин, а также их распространение по стране.
"Скоординированные международные ответные меры необходимы для прекращения распространения оспы обезьян, защиты сообществ, подверженных наибольшему риску заражения этой болезнью, и борьбы с нынешней вспышкой", - говорится в заявлении чиновника, распространенном Белым домом.
Напомним, что ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба.