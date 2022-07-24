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Белый дом призвал мировое сообщество к борьбе со вспышкой оспы обезьян

Белый дом призвал мировое сообщество к борьбе со вспышкой оспы обезьян Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения является призывом к действию для мирового сообщества.
Другие страны
24 июля 2022 г. 07:29
Белый дом призвал мировое сообщество к борьбе со вспышкой оспы обезьян

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения является призывом к действию для мирового сообщества.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил координатор Белого дома по вопросам пандемии Радж Панджаби.

Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена утвердила стратегию по борьбе с данным заболеванием в стране. По словам Панджаби, она предполагает увеличение объемов закупок и производства вакцин, а также их распространение по стране.

"Скоординированные международные ответные меры необходимы для прекращения распространения оспы обезьян, защиты сообществ, подверженных наибольшему риску заражения этой болезнью, и борьбы с нынешней вспышкой", - говорится в заявлении чиновника, распространенном Белым домом.

Напомним, что ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба.

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