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    Белый дом приступил к расследованию утечки данных телефонных разговоров Трампа

    Дональд Трамп обеспокоен, что детали его бесед с высокопоставленными лицами становятся достоянием гласности

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Белый дом заявил о начале расследования случаев утечки информации о содержании телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами, cообщает Report со ссылкой на The Hill.

    "Мы расследуем ситуацию, да, нас это очень беспокоит", — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, добавив, что "некоторые из этих утечек нарушают действующие протоколы и законы".

    По его словам, Дональд Трамп обеспокоен тем, что детали его бесед с высокопоставленными лицами становятся достоянием гласности.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что в утечках информации о его телефонных разговорах с иностранными лидерами виновны люди экс-президента США Барака Обамы.

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