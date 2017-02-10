Белый дом приступил к расследованию утечки данных телефонных разговоров Трампа

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Белый дом заявил о начале расследования случаев утечки информации о содержании телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами, cообщает Report со ссылкой на The Hill.

"Мы расследуем ситуацию, да, нас это очень беспокоит", — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, добавив, что "некоторые из этих утечек нарушают действующие протоколы и законы".

По его словам, Дональд Трамп обеспокоен тем, что детали его бесед с высокопоставленными лицами становятся достоянием гласности.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в утечках информации о его телефонных разговорах с иностранными лидерами виновны люди экс-президента США Барака Обамы.