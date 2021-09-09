Белый дом пригрозил увольнением госслужащим при отказе от вакцинации от COVID-19

Служащие федерального правительства США могут быть уволены с работы за отказ от прохождения вакцинации от коронавируса, однако Белый дом надеется, что "до этого не дойдет".

Служащие федерального правительства США могут быть уволены с работы за отказ от прохождения вакцинации от коронавируса, однако Белый дом надеется, что "до этого не дойдет".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

"Верно", - сказала она, отвечая на вопрос о том, предусматривают ли дисциплинарные меры за отказ от вакцинации возможность увольнения сотрудников. "Надеюсь, до этого не дойдет. Наша роль, конечно, заключается в том, чтобы донести до федеральных госслужащих информацию о безопасности, эффективности и доступности вакцин", - отметила Псаки.