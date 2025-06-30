Белый дом пригрозил мерами при отказе ЕС от отмены цифрового налога

США примут дополнительные меры против Европейского союза в сфере торговли, если он не откажется вслед за Канадой от цифрового налога.

США примут дополнительные меры против Европейского союза в сфере торговли, если он не откажется вслед за Канадой от цифрового налога.

Как передает Report, с таким предупреждением в прямом эфире Fox News выступил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Он напомнил, что в формате G7 ранее были достигнуты определенные договоренности относительно цифрового налога, а также налога в размере как минимум 15% в отношении многонациональных корпораций.

"Посмотрим, уберут ли они их. Если не уберут, (представителю США на торговых переговорах) Джеймисону Гриру найдется, что на это сказать. Посмотрим, как будут развиваться события", - отметил экономический советник американского лидера.

Кроме того, Хассет подтвердил, что США и Канада немедленно возобновят торговые переговоры после решения Оттавы отменить обложение цифровым налогом американских компаний. "Абсолютно. Несомненно, это означает, что мы можем вернуться к переговорам", - сказал Хассет.