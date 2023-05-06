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Белый дом предупредили о надвигающейся новой волне коронавируса в США

Белый дом предупредили о надвигающейся новой волне коронавируса в США Белый дом предупредили о надвигающейся новой волне коронавируса в США.
Другие страны
6 мая 2023 г. 08:30
Белый дом предупредили о надвигающейся новой волне коронавируса в США

Белый дом предупредили о надвигающейся новой волне коронавируса в США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Washington Post.

"Никто не говорит, что вероятность равна нулю. И никто не говорит о 80%. Это больше, чем бесконечно малый шанс, и ни в коем случае не несомненный факт", - заявил иммунолог и вирусолог из Гарвардской медицинской школы Дэн Барух.

Он рассказал о встрече в Белом доме, в ходе которой администрация президента США Байдена провела разговор с десятью ведущими экспертами в сфере вирусологии.

Его слова подтверждает ученый Эрик Топол. По мнению вирусологов, вероятность появления новой волны коронавируса в США составляет 20%.

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