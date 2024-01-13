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Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне

Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне Белый дом сообщил ряду ведомств о необходимости готовиться к возможной приостановке работы правительства США.
Другие страны
13 января 2024 г. 18:55
Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне
AP

Белый дом сообщил ряду ведомств о необходимости готовиться к возможной приостановке работы правительства США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, Административно-бюджетное управление Белого дома в пятницу уведомило некоторые ведомства о том, что им следует решить, как они будут работать в случае прекращения государственного финансирования.

В ноябре 2023 года президент США Джо Байден подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства.

Выделение средств на его работу может быть частично приостановлено после 19 января, если не будут утверждены новые договоренности.

9 января 2024 года лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что Конгрессу потребуется согласовать краткосрочное продление финансирования работы федерального правительства, несмотря на то что ранее сообщалось о договоренностях между американскими законодателями по поводу бюджетных расходов.

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