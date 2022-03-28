Белый дом представил проект бюджета США на 2023 год

Администрация США предлагает выделить суммарно почти 1 млрд долларов США на оказание помощи Украине в следующем финансовом году по линии Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию.

Администрация США предлагает выделить суммарно почти 1 млрд долларов США на оказание помощи Украине в следующем финансовом году по линии Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из проекта бюджета, опубликованного в понедельник.

Как уточнили в Белом доме, "бюджет предполагает выделение почти 1 млрд долларов США помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и Пентагона для... удовлетворения возникающих потребностей, связанных с безопасностью, энергетикой, кибербезопасностью, дезинформацией, макроэкономической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества".

Администрация США также планирует ассигновать без малого 7 млрд долларов США на сдерживание России.

Как утверждается в прилагающихся к нему справочных документах, "бюджет включает 6,9 млрд долларов США на Европейскую инициативу сдерживания, Организацию Североатлантического договора (НАТО), противодействие российской агрессии с целью поддержки Украины, на поддержку прочных партнерств США с союзниками по НАТО и другими европейскими странами посредством расширения финансирования для укрепления потенциала и боевой готовности американских сил, союзников по НАТО и партнеров в регионе перед лицом российской агрессии".

Кроме того, американская администрация рассчитывает ассигновать в 2023 финансовом году 400 млн долларов США на противодействие "злонамеренному влиянию" Китая.

Как уточняется в прилагающихся в проекту бюджета справочных документах, по линии Госдепартамента американское правительство планирует выделить в 2023 финансовом году "почти 1,8 млрд долларов США, чтобы поддерживать свободные и открытые, взаимосвязанные, защищенные и устойчивые регионы Индийского и Тихого океанов", а также реализацию новой стратегии Вашингтона в этой части света. При этом 400 млн долларов США, как заявил Белый дом, намечается вложить в "Фонд противодействия злонамеренному влиянию Китайской Народной Республики".

Проект федерального бюджета США также предполагает дефицит в размере 1,4 трлн долларов США. Как отмечается, "бюджет прогнозирует дефицит в размере 1,4 трлн долларов США, или 5,8% ВВП на 2022 год, это менее половины того дефицита, который президент (США Джо Байден) унаследовал".

Отметим, что новый финансовый год начинается в США 1 октября 2022 года.