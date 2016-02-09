Белый дом представил проект бюджета на 2017 год объемом около 4 трлн. долларов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Администрация США представила во вторник в конгресс свой проект бюджета на 2017 финансовый год. Его размер составляет порядка 4,1 триллиона долларов, что на 196 миллиардов долларов больше, чем было заложено в аналогичном документе на 2016 год, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В проекте предполагается сокращение бюджетного дефицита на 2,9 триллиона долларов в ближайшие 10 лет. Прежде всего это должно произойти за счет сокращения налоговых льгот для наиболее богатой части американцев.