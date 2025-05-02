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Белый дом предлагает приостановить взносы в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ

Белый дом предлагает приостановить взносы в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ Администрация президента США Дональда Трампа предлагает приостановить американские взносы в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ.
Другие страны
2 мая 2025 г. 20:14
Белый дом предлагает приостановить взносы в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает приостановить американские взносы в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте американского федерального бюджета на 2026 финансовый год (начинается в стране 1 октября), обнародованном 2 мая Белым домом.

В документе оворится, что администрация Трампа предлагает сократить расходы на $1,7 млрд за счет приостановки "добровольных взносов в ООН и другие международные организации". В частности, речь идет о взносах в бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ.

В проекте бюджета подчеркивается, что президент США по своему усмотрению может распорядиться об осуществлении взносов в эти организации. Средства на эти цели предлагается выделить из специального фонда объемом $2,9 млрд, который предлагается создать для осуществления "стратегических инвестиций".

Кроме того, в документе предлагается сократить расходы на $1,6 млрд за счет отказа от финансирования "убыточных миротворческих миссий", в том числе по линии ООН.

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