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Белый дом: Позиция США по Тайваню не изменилась

Белый дом: Позиция США по Тайваню не изменилась Президент США Джо Байден в телефонном разговоре подтвердил председателю КНР Си Цзиньпиню, что позиция Соединенных Штатов по Тайваню не изменилась.
Другие страны
28 июля 2022 г. 23:14
Белый дом: Позиция США по Тайваню не изменилась

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре подтвердил председателю КНР Си Цзиньпиню, что позиция Соединенных Штатов по Тайваню не изменилась.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении Белого дома.

"Говоря о Тайване, президент Байден подчеркнул, что политика США не изменилась, и штаты выступают решительно против односторонних попыток изменить статус-кво или подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в документе.

Также отмечается, что лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между США и КНР, а также региональные и глобальные вопросы. В заявлении не указывается, обсуждали ли Байден и Си Цзиньпин ситуацию в Украине, однако ранее в МИД КНР указали, что китайский лидер напомнил собеседнику о позиции его страны по этому вопросу.

Белый дом отмечает, что телефонный разговор стал частью усилий администрации Байдена по углублению отношений между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Bayden Çin rəhbərinə ABŞ-ın Tayvanla bağlı mövqeyinin dəyişmədiyini təsdiqləyib

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