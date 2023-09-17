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Белый дом пошел на необычный шаг ради спасения Байдена

Белый дом пошел на необычный шаг ради спасения Байдена Белый дом "необычным образом" изменил стенограмму выступления президента Джо Байдена, в ходе которого он намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.
Другие страны
17 сентября 2023 г. 07:49
Белый дом пошел на необычный шаг ради спасения Байдена
Джозеф Байден

Белый дом "необычным образом" изменил стенограмму выступления президента Джо Байдена, в ходе которого он намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что во время выступления в Мэриленде американский лидер похвастался тем, что заставил крупные корпорации платить "справедливую долю налогов", а также своим успехом в создании 13 миллионов рабочих мест в США. Вместе с тем он допустил "серьезную ошибку", намекнув на необразованность цветных меньшинств и ветеранов.

"Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы", - приводит Daily Mail высказывание Байдена.

Издание обратило внимание, что позднее Белый дом, публикующий официальные стенограммы речей президента, "включая туда (междометия. – ред.) "м-м-м" и "э-э-э", "необычным образом" исправил его слова. Так, в стенограмме эта часть высказывания Байдена приводится в виде "особенно среди афроамериканцев и латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, и рабочих без дипломов средней школы".

Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены.

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Версия на азербайджанском языке Afroamerikalı və latın işçiləri təhqir edən Baydeni Ağ Ev xilas edib

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