Белый дом: порядок снятия санкций с Ирана еще предстоит обсудить

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Порядок снятия санкций с Ирана по мере реализации им соглашений с "шестеркой" по ядерной программе еще предстоит обсудить, заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

"Это тот вопрос, который все еще нуждается в обсуждении (с Ираном). Остаются детали относительно того, как будет проходить снятие санкций, по которым пока еще не достигнуто договоренности", - сказал Эрнест на брифинге, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Шестерка" международных посредников и Иран 2 апреля договорились, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение десяти лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы по обогащению урана под международный контроль на срок в 25 лет.

"Шестерка" и Иран намерены завершить подготовку соглашения по ядерной программе к 30 июня. При этом ЕС прекратит санкции против Ирана при выполнении им достигнутых договоренностей. США заявили, что санкции против Ирана будут снимать по мере выполнения обязательств.