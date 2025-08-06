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Трамп: На встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс"

Трамп: На встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс" Белый дом положительно оценил встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.
Другие страны
6 августа 2025 г. 21:11
Трамп: На встрече Уиткоффа и Путина был достигнут большой прогресс

Президент США Дональд Трамп дал оценку встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Москве.

Как передает Report, Трамп написал об этом в соцсети Truth Social.

"Мой специальный посланник Стив Виткофф только что провел крайне продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал об этом некоторых наших европейских союзников. Все согласны, что эта война должна завершиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - говорится в публикации.

20:57

Белый дом положительно оценил встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Россия настроена на продолжение взаимодействия с США. Встреча прошла хорошо", - отметил представитель Белого дома.

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Версия на азербайджанском языке Donald Tramp: Yaxın günlərdə Ukraynadakı müharibənin bitməsinə çalıçacağıq

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