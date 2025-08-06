Трамп: На встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс"

Белый дом положительно оценил встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.

Президент США Дональд Трамп дал оценку встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Москве.

Как передает Report, Трамп написал об этом в соцсети Truth Social.

"Мой специальный посланник Стив Виткофф только что провел крайне продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал об этом некоторых наших европейских союзников. Все согласны, что эта война должна завершиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - говорится в публикации.

20:57

Белый дом положительно оценил встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Россия настроена на продолжение взаимодействия с США. Встреча прошла хорошо", - отметил представитель Белого дома.