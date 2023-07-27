Белый дом пока не может анонсировать обещанный Байденом визит в Африку

Американская администрация пока не может анонсировать обещанный президентом США Джо Байденом визит в Африку в текущем году.

Американская администрация пока не может анонсировать обещанный президентом США Джо Байденом визит в Африку в текущем году.

Как передает Report , об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В настоящее время я не могу анонсировать этот визит", - сказала официальный представитель американского лидера. Ее просили уточнить, когда Байден нанесет обещанный в этом году визит в Африку.

"Но, как вы знаете, президент Байден встретился в конце прошлого года с африканскими лидерами. Это было невероятно продуктивно. И он пообещал в этом году посетить Африканский континент. Но мне просто нечего изложить на эту тему", - заявила Жан-Пьер. При этом она утверждала, что Соединенные Штаты выполняют обещание "развивать отношения со странами в Африке".

Саммит США - Африка состоялся в Вашингтоне в декабре 2022 года.