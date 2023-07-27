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Белый дом пока не может анонсировать обещанный Байденом визит в Африку

Белый дом пока не может анонсировать обещанный Байденом визит в Африку Американская администрация пока не может анонсировать обещанный президентом США Джо Байденом визит в Африку в текущем году.
Другие страны
27 июля 2023 г. 08:04
Белый дом пока не может анонсировать обещанный Байденом визит в Африку

Американская администрация пока не может анонсировать обещанный президентом США Джо Байденом визит в Африку в текущем году.

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В настоящее время я не могу анонсировать этот визит", - сказала официальный представитель американского лидера. Ее просили уточнить, когда Байден нанесет обещанный в этом году визит в Африку.

"Но, как вы знаете, президент Байден встретился в конце прошлого года с африканскими лидерами. Это было невероятно продуктивно. И он пообещал в этом году посетить Африканский континент. Но мне просто нечего изложить на эту тему", - заявила Жан-Пьер. При этом она утверждала, что Соединенные Штаты выполняют обещание "развивать отношения со странами в Африке".

Саммит США - Африка состоялся в Вашингтоне в декабре 2022 года.

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Версия на английском языке White House still unable to announce Biden's promised African visit
Версия на азербайджанском языке Ağ Ev Baydenin bu il vəd etdiyi Afrika səfərini hələlik elan edə bilmir

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