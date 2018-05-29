Белый дом подтвердил встречу госсекретаря США и эмиссара КНДР в Нью-Йорке

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео встретится на этой неделе с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Заместитель председателя ЦК [Трудовой партии] КНДР Ким Ён Чхоль отправляется в Нью-Йорк и встретится [там] с госсекретарем Майком Помпео позже на этой неделе", - говорится в документе.