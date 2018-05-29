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    Белый дом подтвердил встречу госсекретаря США и эмиссара КНДР в Нью-Йорке

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео встретится на этой неделе с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

    "Заместитель председателя ЦК [Трудовой партии] КНДР Ким Ён Чхоль отправляется в Нью-Йорк и встретится [там] с госсекретарем Майком Помпео позже на этой неделе", - говорится в документе.

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