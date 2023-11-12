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Белый дом подтвердил участие США в переговорах по вопросу освобождения заложников

Белый дом подтвердил участие США в переговорах по вопросу освобождения заложников Американские власти подтверждают участие в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 19:14
Белый дом подтвердил участие США в переговорах по вопросу освобождения заложников

Американские власти подтверждают участие в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников.

Как передает Report, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News.

"Между Израилем и Катаром, который общается с ХАМАС, идут активные переговоры, и Соединенные Штаты участвуют в этих обсуждениях, очень активно участвуют в этих обсуждениях. Но я не собираюсь вдаваться в подробности обсуждаемого вопроса", - отметил он.

"Лишь скажу, что мы активно работаем над обеспечением безопасного возвращения каждого американца, находящегося в заложниках, и каждого другого человека, удерживаемого в заложниках ХАМАС", - добавил Салливан.

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