Белый дом подтвердил участие США в переговорах по вопросу освобождения заложников

Американские власти подтверждают участие в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников.
Как передает Report, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News.
"Между Израилем и Катаром, который общается с ХАМАС, идут активные переговоры, и Соединенные Штаты участвуют в этих обсуждениях, очень активно участвуют в этих обсуждениях. Но я не собираюсь вдаваться в подробности обсуждаемого вопроса", - отметил он.
"Лишь скажу, что мы активно работаем над обеспечением безопасного возвращения каждого американца, находящегося в заложниках, и каждого другого человека, удерживаемого в заложниках ХАМАС", - добавил Салливан.