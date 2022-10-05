Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден будет участвовать в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

Президент США Джо Байден будет участвовать в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборных гонках американскому активисту, борцу за гражданские права афроамериканцев, священнику Элу Шарптону. Такое заявление президента прозвучало в частном разговоре.

"Президент сам об этом отметил: он намерен баллотироваться в 2024 году", - заявила Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что не может слишком много говорить о выборах 2024 года из-за закона Хэтча, который запрещает сотрудникам органов исполнительной власти заниматься политической деятельностью.