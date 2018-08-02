Белый дом ответил Ким Чен Ыну на письмо

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Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Американская сторона ответила лидеру КНДР Ким Чен Ыну на письмо, которое получил от него президент США Дональд Трамп.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы ответили на письмо председателя Кима, которое получил президент. Он скоро будет доставлен", — сказала Сандерс.

По ее словам, письмо посвящено обязательствам, взятым лидерами на себя в совместном заявлении на саммите в Сингапуре.

Она также отметила, что несмотря на заявление американского президента о том, что он ожидает встречи с Ким Чен Ыном, на данный момент в графике двух лидеров такая встреча не значится.