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Белый дом отрицает, что переговоры по Газе близки к провалу

Белый дом отрицает, что переговоры по Газе близки к провалу В администрации США опровергли сообщения о том, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа близки к провалу.
Другие страны
24 августа 2024 г. 03:39
Белый дом отрицает, что переговоры по Газе близки к провалу

В администрации США опровергли сообщения о том, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа близки к провалу.

Как передает Report, с соответствующим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

"Процесс в действительности продвигается. Он движется таким образом, который мы очертили ранее - в плане дальнейших раундов переговоров", - сказал он.

По словам представителя Белого дома, "прошлым вечером в Каире состоялись конструктивные обсуждения".

"И эти обсуждения сегодня продолжатся. Директор ЦРУ Уильям Бернс находится там сегодня, чтобы присоединиться к этим обсуждениям", - отметил Кирби. "Первые признаки, хотя это лишь первые признаки, указывают на то, что обсуждения были конструктивными, но в выходные предстоят дальнейшие переговоры", - заверил он.

"Были сообщения прессы о том, что переговоры близятся к коллапсу. Это неверно. Имеется прогресс", - утверждал сотрудник СНБ. Он подтвердил, что в этих встречах принимает участие наряду с Бернсом координатор СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк.

Отметим, что 15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере.

В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем. Однако ХАМАС заявило, что новая американская инициатива учитывает только интересы Израиля.

Позднее агентство EFE со ссылкой на источники сообщило, что делегации из Египта, Катара и США, выступающие в качестве посредников на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, решили взять паузу в переговорном процессе "на неопределенный срок".

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